Партия регионов седьмой час подряд пытается занять Майдан через суд

Седьмой час подряд Шевченковский районный суд Киева не может решить, позволить ли оппозиции проводить митинг 31 марта.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, по состоянию на 20.50 Шевченковский райсуд не вынес решения относительно иска городских властей о запрещении проведения акции “Геть зРаду” на Майдане Незалежности в субботу, 31 марта.

Как сообщают юристы “Нашей Украины”, второй час судьи находятся в комнате для совещаний.

Как сообщал УНИАН, власти Киева обратилась в суд с просьбой развести во времени или месте участников политических акций 31 марта на Майдане Незалежности.

Как рассказал начальник Главного управления по вопросам внутренней политики КГГА Виктор ГОНЧАРУК, БЮТ, “Наша Украина” и Партия регионов попросили мэрию предоставить разрешение на проведение массовых акций на Майдане Незалежности в одно и то же время.

Заседание Шевченковского райсуда началось в 14.00.