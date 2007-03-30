Партия регионов седьмой час подряд пытается занять Майдан через суд
Заседание продолжается
Седьмой час подряд Шевченковский районный суд Киева не может решить, позволить ли оппозиции проводить митинг 31 марта.
Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, по состоянию на 20.50 Шевченковский райсуд не вынес решения относительно иска городских властей о запрещении проведения акции “Геть зРаду” на Майдане Незалежности в субботу, 31 марта.
Как сообщают юристы “Нашей Украины”, второй час судьи находятся в комнате для совещаний.
Как сообщал УНИАН, власти Киева обратилась в суд с просьбой развести во времени или месте участников политических акций 31 марта на Майдане Незалежности.
Как рассказал начальник Главного управления по вопросам внутренней политики КГГА Виктор ГОНЧАРУК, БЮТ, “Наша Украина” и Партия регионов попросили мэрию предоставить разрешение на проведение массовых акций на Майдане Незалежности в одно и то же время.
Заседание Шевченковского райсуда началось в 14.00.