700 молодых людей «сомнительной наружности» выехали из Крыма в Киев

Крымская организаций Гражданского движения «Народная самооборона» заявляет, что сегодня днем из Крыма в Киев на поезде отправились около 700 человек - «группы молодых людей сомнительной наружности со знаменами и значками Партии регионов».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымской «Народной самообороны».

«30 марта в 14:49 с Центрального вокзала г. Симферополя отправился поезд № 238 «Симферополь-Киев». Характерно, что данный состав является дополнительным и предназначен для сообщения исключительно летом (во время курортного сезона). Билеты на данный поезд в кассах не продавались. В расписании поезд не значился. Информация о нем на информационном табло симферопольского вокзала появилась 30 марта только в 13:00. Поезд №238 состоит из 11 вагонов (7 плацкартных, 4 купе). Примечателен контингент пассажиров: группы молодых людей сомнительной наружности со знаменами и значками Партии регионов (около 700 человек)», - сообщили в крымской «Народной самообороне».

По ее данным, сборы начались «отдельными группами» на Симферопольском вокзале около часа дня. «На вопрос: куда едут, молодые люди, улыбаясь, отвечали, что на сельхозработы», - сообщили в крымской «Народной самообороны». По ее информации, данный прецедент был заснят на камеру журналистами ряда телевизионных каналов.

Крымская «Народная самооборона» интересуется, как министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ объяснит отправку данного поезда. «Вчера в прямом эфире канала «1+1» министр транспорта и связи Украины Н.РУДЬКОВСКИЙ заявил, что никаких дополнительных составов для перевоза больших групп людей на митинги коалиции в Киеве не будет. Как он объяснит отправку данного поезда, и за счет каких средств названный поезд был отправлен?» - отмечают активисты крымской «Народной самообороны».

Они также, в частности, хотят узнать, что данная группа активистов от Партии регионов из Крыма будет делать в Киеве 31 марта. «Существует мнение, что их направили в столицу с целью массовых выступлений для политических провокаций», - считают крымские члены «Народной самообороны».

Как сообщал УНИАН, сегодня координатор Гражданского движения «Народная самооборона» в Крыму Владимир ПРАВДИВЕЦ заявил, что крымская организация Партии регионов нанимают студентов ряда вузов автономии для поездки на митинг в Киев. По данным В.ПРАВДИВЦА, ПР предлагает студентам от 25 до 50 грн. за участие в митинге.

В то же время лидер крымских «регионалов», народный депутат Украины Василий КИСЕЛЕВ назвал эту информацию «наглой ложью и провокацией». По данным В.КИСЕЛЕВА, в Киев из Крыма направляются исключительно члены ПР - депутаты различных уровней и активисты партии. Лидер «регионалов» Крыма подчеркнул, что никто никаких денег никому не платит. «Люди звонят, просят, встают в очереди, чтобы поехать в Киев. О каких студентах вообще идет речь?! Едут депутаты! Эти люди готовы ехать в Киев», - сказал В.КИСЕЛЕВ.