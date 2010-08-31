На крыше школьной столовой найдена граната
22:15, 31 августа 2010Общество
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Происшествие в Винницкой области
В райцентре Калиновка Винницкой области во время проведения капитального ремонта крыши столовой СОШ I-II ступени № 4 была обнаружена ручная граната РГД-33.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Винницкой области.
Согласно сообщению, 30 августа в 15:30 начальник хозяйственной группы отдела образования Калиновской райгосадминистрации сообщил об опасной находке на крыше школьной столовой работникам МЧС в г. Калиновка.
На место происшествия была направлена оперативно-следственная группа Калиновского РО УМВД и двое спасателей.
Сегодня, 31 августа, сотрудники МЧС обезвредили взрывоопасный предмет.
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