Российский министр предлагает проверять бакалавров как школьников

Пришло время сделать следующий шаг по разработке системы оценки качества образования и создать для бакалавров аналог Единого госэкзамена (ЕГЭ). Такое мнение в интервью "Российской газете", которое будет опубликовано во вторник, высказал министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко.

"Стоит подумать о создании аналога ЕГЭ для бакалавров, - приводит слова министра ИТАР-ТАСС. - Чтобы это была единая независимая объективная оценка, которая покажет уровень каждого подготовленного специалиста, а косвенно через это определит качество обучения в вузе".

Сегодня, по словам Фурсенко, "реально единственный инструмент" оценки качества образования - ЕГЭ. Он выразил убеждение в том, что таких инструментов должно быть больше.

"Первый шаг уже сделали юристы - они хотят ввести экзамен на профессию, - заметил министр. - В какой-то мере это реализуется в медицине".