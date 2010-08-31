Тернополь предлагает Януковичу брать деньги с бездетных мужчин

Тернопольский городской совет призвал руководство государства ввести отчисления с мужчин, которые при достижении 25-летнего возраста не воспитывают детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении депутатов к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ, премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, принятому на сессии горсовета по инициативе секретаря совета Тараса БИЛАНА.

В документе сказано, что Тернопольский городской совет глубоко обеспокоен уменьшением количества населения Украины из 52,2 млн. чел. на конец 1993 года до 45,8 млн. чел. на июль 2010 года.

«На сегодня темпы уменьшения численности населения в Украине одни из наивысших в Европе – 0,8-1,1% в год. По прогнозам американской исследовательской организации Population Reference Bureau, численность населения Украины в ближайшие 40 лет сократится на 10 млн. человек. По данным экспертов, в 2050 году численность сократится до 35,3 млн. человек. Причиной такого снижения является невысокая рождаемость», – убеждены депутаты.

Они призвали руководство государства принять законодательные акты, которые будут стимулировать увеличение рождаемости.

«В частности, предлагаем ввести обязательные отчисления с лиц мужского пола, которым исполнилось 25 лет и которые до этого времени не воспитывают хотя бы одного ребенка, в размере не менее 6% от заработной платы», – говорится в обращении.

Направить полученные средства депутаты городского совета предлагают на нужды детских домов, детских садов, школ.

Т.БИЛАН объяснил корреспонденту УНИАН, что инициировал обращение в связи с тем, что Украине угрожает вырождение нации. «Никто сейчас об этом не говорит, но скоро мы столкнемся с проблемой невыплаты пенсий. Потому что пенсионеров будет много. Вместо этого молодежи, которая бы могла платить пенсионные отчисления, – недостаточно. Сейчас мы имеем бомбу замедленного действия», – сказал Т.БИЛАН.