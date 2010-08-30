Газ Украины требует «головы» руководства крупнейших должников

ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» настаивает на необходимости стопроцентной оплаты стоимости потребленного природного газа предприятиями тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что по состоянию на 27 августа 2010 года предприятия ТКЭ рассчитались с ДК «Газ Украины» за потребленный с 1 октября 2009 года природный газ лишь на 78%. Общая сумма их задолженности перед компанией за этот период превышает 2,26 млрд. грн.

Наибольшие долги за газ у предприятий ТКЭ Донецкой (473 млн. грн.), Днепропетровской (329 млн. грн.), Луганской (267 млн. грн.), Харьковской (223 млн. грн.) и Одесской (133 млн. грн.) областей.

По состоянию на 27 августа столичная энергокомпания АЭК «Киевэнерго» задолжала ДК «Газ Украины» свыше 1,93 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 г. - 56%).

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 01.10.2009 природный газ у предприятий ТКЭ Луганской (48%), Закарпатской (52%), Житомирской (62%) областей и г. Севастополь (57%).

На 100% рассчитались предприятия ТКЭ Николаева, на 97% - Черновицкой, на 96% - Полтавской, на 91% - Черкасской, на 90% - Львовской областей.

Из-за низкого уровня расчетов и невыполнения договорных обязательств по стопроцентной оплате стоимости потребленного природного газа, ДК «Газ Украины» поставила перед государственными органами власти вопрос о смене руководства ряда предприятий ТКЭ-должников.

Это, в частности, следующие теплоснабжающие предприятия: «Донецктеплокоммунэнерго» (долг с 01.10.09 – 175 млн. грн.), «Макеевтеплосеть» (71 млн. грн.), «Малинтеплоэнерго» (4 млн. грн.), «Мукачевтепло» (5 млн. грн.), «Водотеплосервис» (г. Калуш, 6 млн. грн.), «Теплоэнергопостач» (г. Ирпень, 4 млн. грн.), «Брянкатеплосервис» (8 млн. грн.), «Краснодонтеплосервис» (7 млн. грн.), «Теплокоммунэнерго» (г. Луганск, 83 млн. грн.), «Облтепло» (г. Луганск, 4 млн. грн.), «Ровенькитеплокоммунэнерго» (4 млн. грн.), «Свердловсктеплоснабжение» (4 млн. грн.), «Северодонецктепло» (16 млн. грн.), «Стахановтеплоснабжение» (9 млн. грн.), «Наш город» (г. Трускавец, 5 млн. грн.), «Смелаэнергопромтранс» ( 4 млн. грн.), «Смелакоммунтеплоэнерго» (15 млн. грн.).

ДК «Газ Украины» заявляет, что и в дальнейшем будет инициировать перед государственными и местными органами власти вопрос о смене руководства теплообеспечивающих предприятий, которые накопили значительную задолженность.

При наличии у предприятий ТКЭ задолженности за природный газ, потребленный с 01.10.2009 г., ДК «Газ Украины» не будет заключать с ними договоры на поставку природного газа в отопительном сезоне 2010-2011 гг. и не будет выделять им плановые объемы природного газа.

Компания также отмечает, что значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ осложняет аккумуляцию Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» средств для проведения своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ, а также подготовку к новому отопительному сезону 2010-2011 гг.

Справка УНИАН. Из-за нарушения дисциплины расчетов и невыполнения договорных обязательств относительно стопроцентной оплаты стоимости потребленного природного газа, по инициативе ДК «Газ Украины» на протяжении последних месяцев были сменены руководители 9 теплоснабжающих предприятий: «Днепропетровские городские тепловые сети», «Житомиртеплокоммунэнерго» Житомирского горсовета, «Теплоснабжение города Одессы», «Одесская ТЭЦ», «Николаевская ТЭЦ», «Северодонецкая ТЭЦ», «Лисичанская ТЭЦ», «Харьковская ТЭЦ-5» и «Херсонская ТЭЦ».

Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении» ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729 импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.