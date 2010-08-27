Янукович сменил заместителей командующего внутренними войсками
Указы на официальном сайте
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществил кадровые ротации в руководстве внутренних войск Министерства внутренних дел.
Тексты соответствующих указов от 27 августа размещены на официальном сайте главы государства.
В частности, В.ЯНУКОВИЧ уволил Александра САВЧЕНКО с должности заместителя начальника Главного управления – командующего внутренних войск МВД по работе с личным составом. Другим указом А.САВЧЕНКО назначен заместителем начальника Главного управления – командующего внутренних войск МВД.
Уволен с должности заместителя начальника Главного управления – командующего внутренних войск МВД по логистике – начальника логистики Эдуард ДЕГТЯРЕВ.
Также уволен Богдан ПЫЛЫПИВ с должности первого заместителя начальника Главного управления – командующего внутренних войск МВД. Он зачислен в распоряжение министра внутренних дел Украины.
Кроме того, уволен Станислав ЛЕВЧЕНКО с должности первого заместителя начальника Главного управления – командующего внутренних войск МВД - начальника штаба. Он также зачислен в распоряжение министра внутренних дел Украины.
С должности заместителя начальника Главного управления – командующего внутренних войск МВД по общественной безопасности уволен и Николай МИШАКИН. Вместо этого Н.МИШАКИН был назначено заместителем начальника Главного управления – командующего внутренних войск МВД.
Также заместителем начальника Главного управления – командующего внутренних войск МВД назначен Олег ШЕВЧУК.
Первыми заместителями начальника Главного управления – командующего внутренних войск МВД Президент назначил Сергея КОНОПЛЯНИКА и Сергея БРАТЧИКА.