Подпольный цех сбывал продукцию через сеть АЗС, в т.ч. в курортных зонах

В Донецке работники Государственной налоговой службы выявили и ликвидировали подпольное производство горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНА в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что нелегальный цех по производству ГСМ располагался в Ворошиловском районе Донецка. Всего на подпольном заводе работали 15 человек, а имеющееся в распоряжении дельцов промышленное оборудование способно было обеспечивать выпуск более 100 тонн дизельного топлива и смазочных материалов в сутки.

В ходе обыска были изъяты 6,5 тонн дизтоплива, 663 тонны автомобильного масла, 20 металлических цистерн емкостью по 60 тонн каждая, а также 3 насоса по перекачиванию ГСМ и 2 автомобиля с цистернами.

Было установлено, что все оборудование и спецтранспорт принадлежат частному предпринимателю из Донецка, который не имеет соответствующей лицензии. Продукция подпольного цеха сбывалась на территории Донецкой области через сеть АЗС, в том числе в курортных зонах.

Образцы изъятых ГСМ отправлены на экспертизу. Следствие продолжается.