Как Евросоюз воспринял совместную работу Яценюка и Януковича

Совместная работа во время визитов в Брюссель министра иностранных дел Украины Арсения ЯЦЕНЮКА и премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в ЕС была воспринята как начало поиска понимания между ветвями власти в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, так прокомментировал украинским журналистам результаты визитов А.ЯЦЕНЮКА и В.ЯНУКОВИЧА Представитель Украины при Европейском Союзе Роман ШПЕК.

«Чрезвычайно важным было для Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьера СОЛАНЫ, для Еврокомиссии, ее президента Жозе БАРРОЗУ, для Президента Европарламента Ханса-Герта ПОТТЕРИНГА увидеть, что министр и премьер-министр работают вместе. И это было выражено во многих выступлениях и комментариях», - сказал Р.ШПЕК.

Он отметил, что по завершении визитов слышал много слов о том, что такая работа стала для европейцев сигналом о начале нахождения понимания внутри Украины.

Р.ШПЕК также отметил, что, по его мнению, является очень важным и то, что Украина начала больше внимания уделять Европарламенту.

«Приятно то, что мы начинаем уделять больше внимания такому важному институту, как Европарламент, потому что их влияние растет чрезвычайно при принятии решений, при выработке политики», - сказал посол Украины при ЕС.

Комментируя отдельно визит А.ЯЦЕНЮКА, Р.ШПЕК выразил убеждение, что главным является то, что министр активно включается в ту работу, которая долгое время в Украине не делалась - в работу по выработке конкретной позиции украинской стороны для переговоров с ЕС.

«Мы говорим сейчас не о названии, а о типе - новое Усиленное соглашение. Так вот, новое Усиленное соглашение может быть и соглашение об ассоциации, и соглашение европейского типа. Чтобы она могла претендовать на эти названия, то она должна быть сильной по всем направлениям сотрудничества: будь-то развитие сельской местности и сельского хозяйства, или это охрана окружающей среды, транспорт или энергетика”, - отметил Р.ШПЕК, добавив, что А.ЯЦЕНЮК заявил о намерении усилить работу над содержанием соглашения, которое является чрезвычайно важным для Украины в реализации ее европейских устремлений.

Р.ШПЕК также добавил, что в ближайшее время состоится еще один рабочий визит А.ЯЦЕНЮКА в Брюссель, в ходе которого министр будет иметь ряд рабочих встреч для обсуждения конкретных вопросов повестки дня двусторонних отношений.

Как сообщал УНИАН, А.ЯЦЕНЮК прибыл в Брюссель 26 марта, на третий рабочий день после избрания Верховной Радой на должность главы МИД. Он провел двусторонние встречи с комиссаром ЕС по вопросам иностранных отношений и Европейской политики соседства (ЕПС), встретился с вице-президентом Европарламента Мареком СИВЦЕМ, председателем делегации Европарламента в Украине Андрианом СЕВЕРИНОМ и председателем Комитета иностранных дел Европарламента Яцеком САРЮШ-ВОЛЬСКИ.

27 марта А.ЯЦЕНЮК принял участие в программе визита В.ЯНУКОВИЧА, который проводил встречи с Ж.БАРРОЗУ, Х.СОЛАНОЙ, Х.-Г.ПОТТЕРИНГОМ и выступал в Комитете иностранных дел Европарламента.