Понимает ли Правительство проблемы зоны отчуждения? - пресс-конференция в УНИАН

30 марта в 15-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Понимает ли Правительство проблемы зоны отчуждения?” Как утверждают специалисты, радиационное состояние зоны отчуждения усложняется. Началось массовое загрязнение грунтовых вод. Проблемы последствий Чернобыльской катастрофы вне границ зоны отчуждения приобретают все большую актуальность. Понимает или не понимает общество и Правительство сложность проблемы преодоления последствий аварии на ЧАЭС? Есть ли у нас финансовые и человеческие ресурсы для решения этой проблемы? Каково современное состояние работ в зоне отчуждения? Какие экологические угрозы для Киева и всей Украины уже являются реальными и какие нас ожидают в будущем? эти вопросы будут рассматриваться на пресс-конференции (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.