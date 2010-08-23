В Киевской области в изоляторе временного содержания умер мужчина

22 августа в изоляторе временного содержания Фастовского городского отделения милиции Киевской области умер обвиняемый в незаконных операциях с наркотическими средствами.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в прошлом году суд в Фастове постановил взять под стражу 45-летнего местного жителя, который к этому уже трижды побывал в местах лишения свободы и в общей сложности провел там 10 лет. На протяжении этого времени мужчина проходил курс лечения в психиатрических и наркологических больницах, однако избавиться от наркотической зависимости ему не удалось.

На время проведения следствия он находился в разных следственных изоляторах Украины.

10 августа 2010 года обвиняемого доставили в спецучреждение для проведения судебных заседаний. В течение последних суток состояние его здоровья ухудшилось, в связи с чем к нему дважды вызывали скорую помощь. Мужчина жаловался на головную боль и боли из-за паховой грыжи, однако врачи отказали в госпитализации и посоветовали провести консультации в специализированных медицинских учреждениях.

22 августа в 7.00 состояния здоровья обвиняемого опять ухудшилось. Милиция в очередной раз вызвала к нему скорую помощь. Однако спасти мужчину медикам не удалось. В 7.40 врачи констатировали смерть.

Его тело направленно в Васильковское отделение Киевского областного бюро судебно-медицинских экспертиз. По факту смерти Департаментом общественной безопасности МВД Украины проводится служебная проверка.