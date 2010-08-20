Отпевание Олеся Ульяненко состоится в Трапезной церкви

Отпевание Олеся Ульяненко состоится 21 августа в Трапезной церкви Михайловского собора, в 11:30, сообщают организаторы похорон.

После отпевания - похороны на Байковом кладбище, участок 33 (рядом с могилами Тютюнника и Пелеха).

Как сообщал УНИАН, в ночь на 18 августа на 49-м году жизни умер украинский писатель Олесь Ульяненко (настоящее имя Александр Ульянов). В 2009 году вокруг романа Ульяненко "Женщина его мечты" разгорелся скандал, когда Национальная эксперта комиссия по вопросам морали признала книгу порнографической, и ее изъяли из продажи. Вывод НЭК вызывал волну возмущения среди украинской интеллигенции. Уже в апреле 2010 года роман был переиздан, а его презентация прошла в виде провокационного перформанса. О.Ульяненко также известен своим романом "Сталинка", за который он в 1997 году получил малую Шевченковскую премию. Всего писатель написал около 20 романов.