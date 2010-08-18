Умер Олесь Ульяненко

В ночь со вторника на среду на 49-ом году жизни умер украинский писатель Олесь Ульяненко. Причина смерти пока неизвестна.

Грустную весть изданию "Українська правда. Життя" подтвердил пресс-секретарь Национального союза писателей Украины Георгий Арабули. Ему, в свою очередь, о смерти Ульяненко сообщила другая писательница Любовь Голота.

Олесь Ульяненко, чье настоящее имя Александр Ульянов, родился 8 мая 1962 года на Полтавщине. В 2009 году вокруг романа Ульяненко "Женщина его мечты" разгорелся целый скандал.

Так Национальная экспертная комиссия по вопросам морали признала книгу порнографической, ее изъяли из обращения. Вывод НЭК вызывал волну возмущения среди украинской интеллигенции. Впрочем уже в апреле 2010 года роман был переиздан, а его презентация прошла в виде провокационного перформанса.

Олесь Ульяненко также известен своим романом "Сталинка", за который он в 1997 году получил малую Шевченковскую премию. Всего писатель написал около 20 романов.