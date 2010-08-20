В Тернопольской области горел сельсовет

Вчера в селе Стежок Шумского района Тернопольской области в двухэтажном здании сельского совета возник пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате пожара огнем уничтожены кровля и деревянное перекрытие между вторым этажом и крышей на площади 220 кв. м.

Тремя отделениями Государственной пожарной охраны пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В целом в Украине на протяжении прошлых суток зарегистрированы 392 пожара, в том числе в жилом секторе 90 пожаров, на которых выявлено тело 1 погибшего.

Ориентировочные убытки от пожаров составляют 4 млн. 756 тыс. грн., из которых 369 тыс. грн., - прямые.