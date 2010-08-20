Стоимость аренды офисных помещений в Киеве до конца текущего года не изменится.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз журналистам озвучил старший консультант по гостиничной и жилой недвижимости консалтинговой компании "Украинская торговая гильдия" ("УТГ") Дмитрий ПИКАЛОВ.

По его словам, арендаторы могут рассчитывать лишь на некоторую лояльность собственников в виде скидок, бонусов и арендных каникул.

По данным компании, в течение первого полугодия 2010 г. арендные ставки на офисные площади в профессиональных бизнес-центрах стабилизировались на уровне конца 2009 г., а в некоторых объектах собственники повысили аренду на 5-10%.

На сегодня уровень арендных ставок в бизнес-центрах класса «А » составляет 36-48 долл. за кв. м (с НДС и без эксплуатационных расходов), в бизнес-центрах класса «В» - 12-41 долл. за кв. м (с НДС и без эксплуатационных расходов). Средние эксплуатационные расходы для офисов класса «А» составляют 5-9 долл./кв. м/мес. (с НДС), для класса «В» - 3-5 долл. за кв. м/мес. (с НДС).

В компании прогнозируют, что по итогам 2010 г. общий объем заявленного нового предложения в офисном сегменте может составить 180 тыс. кв. м. Однако, учитывая финансовое состояние большинства девелоперов, реальный объем будет на 20-25% ниже.

Справка УНИАН. «Украинская торговая гильдия» основана в 2001 году, работает со всеми видами недвижимости: торговая, офисная, складская, промышленная, жилая и загородная.