Межбанк закрылся ростом евро

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8907/7,8928 грн./долл., к 12:00 цены понизились до 7,8905/7,8915 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,8898/7,8910 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,89 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2588/0,2591 грн./рубль, к 12:00 сузился спрэд – 0,2588/0,2590 грн./рубль. К закрытию цены повысились до 0,2589/0,2591 грн./рубль. В России курс доллар-рубль поднялся и составил 30,4575 рублей за доллар (+0,0506).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2805/1,2807 долл./евро, а к 14:30 выросли до 1,2842/1,2844 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,1030/10,1085 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,0995/10,1040 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли текущего максимума – 10,1625/10,1675 грн./евро.