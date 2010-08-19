Экс-ректору Киевской академии за педофилию светит 8 лет

Прокуратура Киева утвердила обвинительное заключение и направила в Шевченковский районный суд уголовное дело по обвинению преступной группы в совершении преднамеренных преступлений против половой свободы несовершеннолетних, которую организовал и возглавил бывший ректор Киевской государственной академии водного транспорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Уголовное дело было возбуждено по статьям 154, 155, 156 Уголовного кодекса Украины: принуждение к вступлению в половую связь, половые отношение с лицом, не достигшим половой зрелости, развращение несовершеннолетних, добавили в прокуратуре.

Установлено, что участники группы предварительно, преднамеренно и добровольно, осознавая последствия своих действий, организовались в устойчивое преступное объединение, составив при этом единый план с распределением функций каждого. Подчиняясь руководителю, они сознательно выполняли все его указания. На протяжении 2006-2009 годов с целью удовлетворения своей полового влечения привлекали новых лиц и арендовали квартиры в разных районах Киева, говорится в сообщении.

Для совершения преступлений обвиняемые подыскивали детей, преимущественно из неполных семей, материально их заинтересовывали и обещали посодействовать во вступлении в высшие учебные заведения, отметили в прокуратуре.

За совершение данных преступлений Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, преступную группу, участники которой занимались развращением несовершеннолетних и изготовлением порнографической продукции, ГУБОП разоблачил в ноябре 2009 года.

Организовал и возглавил преступную группу профессор, ректор Киевской государственной академии водного транспорта им. П.Сагайдачного. Также в состав группы входили три человека: 25-летняя Татьяна - подбирала несовершеннолетних девушек в возрасте от 12 до 16 лет, Виктор - водитель ректора, принимал участие в развращенные девушек, и Тито, уроженец Республики Гвинея-Бисау, который за деньги вступал в групповые половые отношения с несовершеннолетними лицами.

Лидера ОПГ и активную участницу Татьяну сотрудники ГУБОП задержали в аэропорту «Борисполь», водителя Виктора и гвинейца Тито - в Киеве.