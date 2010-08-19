Медведько встретился с родителями погибшего студента Индило

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО и прокурор города Киева Юрий УДАРЦОВ вчера встретились с родителями студента Игоря Индило, который умер при невыясненных пока окончательно обстоятельствах в помещении Шевченковского районного управления столичной милиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

При этом в ведомстве на предоставили подробной информации об этой встрече.

Как сообщал УНИАН, 26 мая телеканал «1+1» сообщил, что участковый милиционер забрал из одного из общежитий Киева студента И.Индило в отделение милиции Шевченковского района столицы, а на утро родителей попросили забрать тело парня из морга.

В милиции отметили, что «после смерти судебная медицинская экспертиза не выявила следов насильственной смерти, но при этом констатировала черепно-мозговую травму и кровоизлияние». В милиции опровергли информацию о том, что смерть студента наступила в результате действий работников милиции.

28 мая прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками Шевченковского райуправления милиции, где погиб И.Индило.

3 июня советник министра внутренних дел Украины Константин СТОГНИЙ заявил, что 8 июня будут известны результаты экспертизы и выводы прокуратуры, которые позволят сделать вывод о том, была ли вина сотрудников Шевченковского районного управления милиции Киева в гибели студента И.Индило.

В то же время прокурор города Киева Юрий УДАРЦОВ 22 июля сообщил, что в ходе расследования уголовного дела об обстоятельствах гибели студента И.Индило назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза.

10 августа Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил генпрокурору А.МЕДВЕДЬКО лично проверить объективность расследования дела о гибели И.Индило.