Сайт 5-го канала подвергся хакерской атаке

Сайт 5-го канала, www.5.ua, приостановил работу. По информации пресс-службы, была совершена массированная dDOS- атака на серверы компании.

«17 августа около 18 часов наш сайт сломали. На сайт пытались загрузить файл, который позволял хакерам осуществлять полное управление сайтом Первого Информационного канала Украины. Попытка вторжения была предпринята злоумышленниками с помощью зараженного вирусами сервера за пределами Украины. Вторжение сразу было ликвидировано с усилением уровня безопасности. Но повторные попытки влома не прекращаются.

Час назад 5-му каналу стало известно, что происходит массированная dDOS- атака на серверы компании, которая обслуживает сайт «5 каналу». Из-за этого работа сайта временно приостановлена во избежание уничтожения базы данных. Компания-хостер принимает меры для окончательной остановки атаки, после чего сайт 5-го канала будет работать в полном объеме», - говорится в сообщении пресс-службы.

«Мы усматриваем в этих действиях спланированную акцию со стороны заинтересованных структур, в условиях невозможности на сегодня отключить вещание 5-го канала, ограничить любую возможность оперативного донесения правдивой и сбалансированной информации обществу».

Как сообщал УНИАН, в субботу 14 сентября три украинских телеканала “5 канал", TBi и ТРК "Черноморская" провели предупредительную эфирную забастовку. Коллективы телеканалов приняли такое решение, "чтобы привлечь внимание общества к угрозе свободе слова и основам демократии в Украине".