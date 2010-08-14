Три украинских телеканала объявили предупредительную забастовку

Три украинских телеканала “5 канал", ТВі и ТРК "Черноморская" сегодня с 19 до 20 часов проведут предупредительную эфирную забастовку.

Об этом говорится в заявлении телеканалов, переданном УНИАН.

Коллективы телеканалов приняли такое решение, "чтобы привлечь внимание общества к угрозе свободе слова и основам демократии в Украине".

"За последние месяцы мы видим систематические попытки уничтожения свободы слова, свободных СМИ, монополизацию информационного пространства, которые осуществляются представителями новой украинской власти", - отмечается в заявлении.

"Теперь засвидетельствовано и обнародовано очень много фактов притеснений, общего наступления на права и свободы граждан, свертывания демократических свобод и стремления к установлению тоталитаризма в политическом и общественном строе страны", - акцентируют авторы заявления.

По их словам, "эфирная забастовка - это кардинальный шаг, и возможно власть воспримет его как свою победу".

"Но нашей целью является доказать обществу, что именно такой вид будет иметь украинское телепространство в недалеком будущем, если эта победа действительно состоится", - отмечается в заявлении телеканалов.

Журналисты подчеркнули, что "16 августа Киевский апелляционный административный суд под давлением может вынести незаконное решение по судебному делу об отбирании частот и лицензий у "5 канала", ТВі и еще 14 телекомпаний".

"Такое одностороннее решение суд может принять благодаря личной заинтересованности и неограниченной власти члена Высшего совета юстиции, главы СБУ и владельца компаний-истцов", - идет речь в заявлении.

"11 августа арестовали имущество наибольшей крымской телерадиокомпании "Черноморская", а Контрольно-ревизионное управление по решению суда начало проверять ТРК", - напомнили авторы заявления.

Они отметили, что "начало проверки КРУ является реакцией власти на пресс-конференцию ЧТРК и народного депутата Андрея СЕНЧЕНКО, на которой, в частности, речь шла о том, что усиливается давление на эту телерадиокомпанию в канун местных выборов".

"Народный депутат назвал фамилии начальника налоговой милиции, начальника СБУ. И, собственно, на следующий день телекомпанию начало проверять КРУ", - говорится в заявлении.

Журналисты подчеркнули, что 16 августа "произвол власти может коснуться двух телеканалов - "5 канала" и ТВi".

"А это станет прецедентом, и когда какому-то чиновнику понравится уже чей-то собственный дом, квартира, машина или что-нибудь другое, то уже никто не сможет вас защитить, но никто не сможет сообщить о таком полном произволе", - отмечается в заявлении.