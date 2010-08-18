На 19 августа меняется движение электричек через Киев

В связи с ремонтом

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) в связи с выполнением ремонтных работ на перегоне Дарница - Киев-Московский 19 августа изменит маршрут следования пригородных электропоездов. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД. В частности, через Петровку или от/до Петровки будут следовать поезда №6871 Борисполь–Киев-Петровка, №6013 Киев-Петровка–Фастов, №6911 Нежин–Борщаговка-тех., №6810 Борщаговка-тех.–Яготин, №6812 Борщаговка-тех.–Гребенка, №6030 Фастов–Киев-Петровка, №6912 Киев-Петровка–Нежин, №6814 Борщаговка-тех.–Яготин, №6913 Нежин–Борщаговка-тех., №6710 Борщаговка-тех.–Триполье-Днепровское, №6915 Нежин–Борщаговка-тех., №6811 Яготин–Борщаговка-тех., №6813 Гребенка–Киев-Петровка, №6816 Киев-Петровка–Гребенка, №6917 Нежин–Киев-Петровка, №6916 Киев-Петровка–Нежин, №6815 Яготин-Святошин, №6625 Святошин-Тетерев, №6920 Борщаговка-тех.–Нежин, №6919 Нежин–Борщаговка-тех., №6921 Нежин–Киев-Петровка, №6039 Киев-Петровка–Фастов–Мироновка.

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