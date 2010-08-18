С "Мотор Сичи" украли авиадеталей на 4 миллиона

Отдел прокуратуры Запорожской области направил в суд уголовное дело по обвинению шести местных жителей в похищении с территории ОАО "Мотор Сич" деталей авиационного назначения на 4 млн. грн. с целью продажи в России.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

"Три фигуранта из шести действовали в составе организованной преступной группы. Досудебным следствием установлено, что в период с апреля 2008 по июнь 2010 эти лица похитили с территории "Мотор Сичи" детали авиационного назначения на общую сумму почти 4 млн. грн. Похищенное члены преступной группы планировали продать в России", - говорится в сообщении пресс-службы.

Злоумышленникам инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса Украины, максимальное наказание по которым -15 лет лишения свободы.

Все похищенное уже возвращено на авиапредприятие. "Во время досудебного следствия материальный ущерб предприятию возмещен в полном объеме, детали возвращены на предприятие", - отметили в пресс-службе Запорожской облпрокуратуры.