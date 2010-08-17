Толстоухов: 19 лет доказали, что Украина независимая есть и всегда будет

Министр Кабинета министров Украины Анатолий ТОЛСТОУХОВ принял участие в открытии выставки достижений отечественной промышленности, товаров народного потребления, которая проходит в Доме правительства.

Об этом УНИАН сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ.

«Эта выставка имеет еще и особое содержание – она посвящена 19-й годовщине независимости Украины», - отметил А.ТОЛСТОУХОВ и добавил, что за время своей независимости страна прошла и проходит сложные времена испытаний, «но эти девятнадцать лет доказали, что Украина независимая есть и всегда будет».

Он отметил, что на выставке демонстрируются достижения реального сектора экономики, достижения отечественной промышленности. Это, в частности, продукция ГП «Киевский государственный завод «Буревестник», телевизионного завода «Электрон», ГП «Киевприбор», Южного машиностроительного завода, Конструкторского бюро «Южное», Корпорации «Богдан», ОАО «Турбоатом».

«Много предприятий, которые пытаются быть адекватными времени, конкурентоспособными, и демонстрировать, что Украина никогда не будет стоять на месте», - отметил А.ТОЛСТОУХОВ и добавил, что достижения отечественных предприятий являются свидетельством того, что «світ без України, як ми без рідної країни».

Министр также отметил, что практика проведения выставок в Доме правительства будет продолжена, ведь это является практической демонстрацией работы Кабинета министров.

В свою очередь первый заместитель министра промышленной политики Сергей БИЛЕНЬКИЙ отметил, что сегодняшняя выставка призвана популяризовать продукцию отечественных предприятий. «Конкурентоспособность любой экономики формируют конкурентоспособные компании, потому конкурентоспособность Украины очень зависима от того, как будут развиваться промышленные предприятия».

Отдельного внимания, по словам С.БИЛЕНЬКОГО, заслуживает продукция ГП «Антонов»: «Это современные самолеты различной грузоподъемности и различной дальности полета. Особого внимания заслуживают модели Ан-148 и Ан-158, которые имеют широкий спрос на внутреннем и внешнем рынках. Мы надеемся, что эти две модели в ближайшее время дадут Украине значительные контракты на большие суммы».