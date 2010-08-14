Кабмин разрешил брать кредиты на покупку троллейбусов и автобусов

Кабинет Министров Украины разрешил регионам осуществлять заимствования для обновления парков троллейбусов и автобусов в рамках подготовки к проведению в Украине чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Соответствующее постановление Кабмина №707 от 11 августа т.г. размещено на сайте правительства.

Документом вносятся изменения в порядок осуществления заимствований в местные бюджеты, утвержденный постановлением Кабмина №207 от 24 февраля 2003 года.