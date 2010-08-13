В КГГА проверят зоопарк и возьмутся за рынки

В КГГА ожидают результатов очередной проверки в Киевском зоопарке, в частности, Контрольно-ревизионного управления, на основании чего будет принято решение о соответствии должности директора Светланы БЕРЗИНОЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ.

По его словам, пока конкурс на эту должность мэрия не проводила и не объявляла. А.ПОПОВ отметил, что это связано с продолжающимися проверками.

В частности, сказал он, сейчас деятельность зоопарка изучает КРУ, в том числе по поручению Верховной Рады.

“Я ожидаю этих материалов, потому что они сделают определенный анализ и позволят объективно оценить ситуацию. Во всем нужно разобраться детально. Если у нас будут претензии к руководству, то они будут абсолютно аргументированы”, - заметил А.ПОПОВ.

По его словам, в мэрии пройдет тщательное обсуждение ситуации, в частности, по поводу источников финансирования зоопарка, условий содержания животных, перспектив развития, финансово-экономической ситуации.

Он сообщил, что на будущей неделе планирует изучить ситуацию со всеми проблемными коммунальными предприятиями столицы, в том числе рынками.

"У нас около 200 коммунальных предприятий. И предварительный анализ показал, что многие из них работают сегодня очень неэффективно. Вместо того, чтобы коммунальные предприятия давали налоги в местный бюджет, город сегодня имеет ситуацию, что нам нужно выделять дополнительный ресурс, чтобы обеспечить экономическую стабильность”, - сказал А.ПОПОВ.

Он сообщил, что дал поручение направить балансовую комиссию на каждое коммунальное предприятие и определить перспективы. “Это или ликвидировать предприятие, если нет перспективы его развития, или определить меры по стабилизации работы, или сменить руководителей и тому подобное. То есть члены комиссии определят предложения относительно того или другого предприятия”, - объяснил А.ПОПОВ.

Возвращаясь к вопросу Киевского зоопарка, он успокоил, что зверинцу ликвидация не угрожает.

Как сообщал УНИАН, 31 мая мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ отстранил директора зоопарка С.БЕРЗИНУ от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования причин смерти ряда животных в зверинце.

5 июля С.БЕРЗИНА сообщила, что вернулась на должность директора зоопарка. "Я снова занимаю свою должность после того, как завершилась месячная проверка по поводу гибели животных в зоопарке", - заявила она. С.БЕРЗИНА при этом отметила, что официально находится на своем рабочем месте с 2 июля.

Представители столичной власти, в частности, А.ПОПОВ и тогдашний заместитель председателя КГГА Игорь ДОБРУЦКИЙ, который возглавлял одну из спецкомиссий по установлению причин смерти животных, заявляли, что зоопарку нужен новый руководитель.

26 апреля в Киевском зоопарке умер азиатский слон Бой. Директор зоопарка утверждала, что животное отравлено. По ее словам, причиной смерти слона мог стать токсический яд, который влечет нарушение свертывания крови. В начале мая в столичном зоопарке заявили, что неизвестные пытались отравить яков.

25 мая в зверинце умер верблюд. Причиной смерти животного, по словам С.БЕРЗИНОЙ, стало отравление.

30 мая в зоопарке умер бизон. Специалисты зоосада считают, что смерть животного не случайна.

В то же время руководитель пресс-службы ГУ МВД Украины в Киеве Владимир ПОЛІЩУК заявлял, что слон и верблюд в Киевском Зоопарке умерли не от отравления. Однако выводы экспертной комиссии по расследованию причин смерти слона свидетельствуют, что, в соответствии с протоколом комиссии, причиной смерти животного стал токсический шок, вызванный отравлением.