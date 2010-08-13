Эксперты: Украине, в отличие от России и Казахстана, повезло

Агропромышленная компания «Кернел» прогнозирует урожай пшеницы в Украине в этом году на уровне 18 млн. тонн.

Об этом сказано в сообщении компании, текстом которого располагает УНИАН.

По оценкам экспертов «Кернела», производство пшеницы в Украине в 2010 году достигнет 18 млн. тонн, что на 13,9% меньше, чем было собрано в 2009 году, когда урожай составил 20,9 млн. тонн. Ожидается, что ячменя будет собрано свыше 9,5 млн. тонн, что на 19,5% ниже уровня 2009 года (11,8 млн. тонн).

«Не принимая во внимание переходящие запасы, объем экспорта по обеим культурам, согласно прогнозам, должен составить около 10 млн. тонн в целом, что на 34% меньше объема экспортированной пшеницы и ячменя из урожая 2009 года (15,2 млн. тонн)», – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в связи с тем, что на сегодняшний день погода еще не оказала отрицательного влияния на урожай подсолнечника, и при условии, что в августе не будет сильной жары и засухи, эксперты компании прогнозируют урожай этой культуры свыше 7 млн. тонн. В отличие от подсолнечника, на кукурузу нынешняя волна жары способна повлиять отрицательно, и прогнозировавшиеся в июле Министерством сельского хозяйства США 13 млн. тонн, по мнению специалистов компании, могут существенно сократиться.

При этом эксперты отметили, что Украине, в отличие от России и Казахстана, повезло: она не так сильно страдает от крайней жары и засухи. Соответственно, урожай в целом по этим трем зерновым пострадал меньше, и ожидается, что общее снижение объемов производства составит около 16% по отношению к прошлогоднему урожаю, в отличие от 25-30-процентного сокращения урожая, которое прогнозируется для России.

В компании отметили, что прогноз в отношении урожая зерновых, а именно – пшеницы, ячменя и кукурузы на данный момент зависит от урожая кукурузы, объем которого будет известен только через месяц.

Справка УНИАН. Компания «Кернел» – лидер украинского рынка бутылированного подсолнечного масла, один из крупнейших украинских экспортеров подсолнечного масла и зерновых культур.