Львовский милиционер устроил нарколабораторию в своей квартире

В Киеве 10 августа задержан сотрудник милиции по подозрению в организации в собственной квартире во Львове лаборатории по изготовлению амфетамина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра МВД Украины Леонид ЗИМА.

По его словам, это рядовой сотрудник милиции, который в этом году окончил с хорошими оценками медицинский университет, поступил на работу экспертом и был направлен в Киев на курсы повышения квалификации в Национальный опытно-криминалистический центр МВД Украины.

Как отметил Л.ЗИМА, во время обыска в квартире этого работника были изъяты 400 граммов амфетамина.

Кроме того, установлены лица, которые занимались сбытом данного наркотика.

Продолжая тему борьбы с незаконным распространением наркотиков, Л.ЗИМА информировал, что на протяжении 7 месяцев этого года работниками органов внутренних дел были изъяты из незаконного обращения 5 тонн 60 кг различных наркотических препаратов, среди которых 2 тыс. 249 кг марихуаны, 2 тыс. 373 кг маковой соломки, 13 кг 380 г амфетамина и т. п.