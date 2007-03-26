Кабмин разрешил председателю ГНАУ держать 9 заместителей (список)

19:27, 26 марта 2007
Общество
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Дополнительные вакансии сразу заполнились

Кабинет министров Украины назначил Олега МАТВЕЕВА и Ивана ПРИЙМАКА заместителями главы Государственной налоговой администрации Украины.

Соответствующие постановления №487 (о введении двух дополнительных должностей заместителя председателя ГНАУ), №488 (о назначении О.МАТВЕЕВА) и № 489 (о назначении И.ПРИЙМАКА) были приняты КМУ 21 марта т.г.

Как сообщал УНИАН, Кабмин своим постановлением от 15 августа 2006 года (№1208) установил, что председатель ГНАУ имеет семь заместителей, в том числе первого заместителя председателя и первого заместителя председателя – начальника налоговой милиции.

Справка УНИАН. На сегодня у председателя ГНАУ Анатолия БРЕЗВИНА семь заместителей:

первый заместитель председателя ГНАУ Вадим КАЙЗЕРМАН,

первый заместитель председателя ГНАУ – начальник налоговой милиции Валерий КОРЯЧКИН,

заместитель председателя ГНАУ Николай РОМАНИВ,

заместитель председателя ГНАУ Сергей ЛЕКАРЬ,

заместитель председателя ГНАУ Григорий БОНДАРЕНКО,

заместитель председателя ГНАУ Леонид БОЕНКО

заместитель председателя ГНАУ Ярослав ЯНУШЕВИЧ.

 

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