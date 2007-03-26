В Киеве задержан гражданин Египта, который убил дочку своей сожительницы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, прокуратурой Деснянского района города Киева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, по факту преднамеренного убийства ученицы 8-го класса одной из киевских школ, труп которой с многочисленными ножевыми ранениями выявлен в собственной квартире на массиве Троещина.

По результатам предпринятых правоохранительными органами мер в совершении этого преступления в тот же день был разоблачен и задержан гражданина Египта, который с прошлого года живет в Украине и находится в гражданском браке с матерью покойной. Досудебным следствием получены беспрекословные доказательства его причастности к убийству девочки.

Теперь следователями прокуратуры проводятся необходимые следственные действия с целью установления всех обстоятельств происшествия, а также решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде взятия под стражу.