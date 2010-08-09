Вчерашний день побил рекорд жары

Воскресенье, 8 августа, стало самым жарким днем нынешнего лета.

Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник Гидрометцентра Украины Николай КУЛЬБИДА.

По его информации, на большинстве территории Украины температура воздуха была выше 35 градусов по Цельсию. В Киеве температура воздуха составляла 39,2 градуса. «Это третий результат за все 130 лет наблюдений», - сообщил Н.КУЛЬБИДА.

При этом он отметил, что жаркий воздух будет перемещаться в западные регионы, где сейчас температура воздуха ниже, чем в регионах, которые страдают от жары.

«К сожалению, даже математические модели ошибаются. Не будет серьезного продвижения этих температур дальше на восток», - сказал Н.КУЛЬБИДА.

При этом Н.КУЛЬБИДА отметил, что в ближайшие дни ожидается незначительное снижение температуры в Киевской и Черниговской областях. «Но уже в следующие дни эта жаркая воздушная масса будет двигаться дальше на запад», - сказал Н.КУЛЬБИДА, отметив, что после 20 августа можно ожидать снижения температуры на территории Украины.