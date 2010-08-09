Московский смог добрался до Киева?

Сегодня утром Киев окутала туманная дымка, с весьма ощутимым запахом гари.

В МЧС Украины затруднились назвать причины задымления, сообщает ЛІГАБізнесІнформ. По словам помощника начальника дежурной смены МЧС Сергея Ныкрича, площадь горящих под Киевом торфяников не превышает 1 га, и они не могли дать такой сильный эффект. "Скорее всего, до нас дошел дым от пожаров в Подмосковье", - отметил он.

Напомним, МЧС России рассчитывает справиться с торфяными пожарами в Подмосковье за 5-7 дней. С начала следующей недели к тушению пожаров в России приступит авиация из Италии, Франции и Германии.

В Москве из-за сильного задымления руководителям частных компаний рекомендуют дать сотрудникам отгулы. Тем временем, дым от лесных пожаров добрался до Санкт-Петербурга. Существенное задымление воздуха отмечается в городе впервые за все лето.

По данным московского Гидрометеобюро, смог над Москвой рассеется полностью не ранее середины следующей недели.