В Лядовском скальном монастыре состоится ярмарка

В Лядовском скальном мужском монастыре (Винницкая область) состоится ярмарка.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Винницкой епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.

Ярмарка откроется 11 сентября, в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, а также престольного праздника обители возле монастырской горы на берегу Днестра.

На ярмарке, которая начнет свою работу после торжественной Литургии в Лядовском монастыре, будут представлены православные книги, иконы, предметы церковной утвари, изделия монастырских промыслов и народных мастеров.

Также на Лядовской ярмарке будут торговать и продуктами питания и промышленными товарами.

Возрождение Лядовской ярмарки приурочено к 1000-летию основания Лядовского Усекновенского скального мужского монастыря преподобным Антонием Печерским.