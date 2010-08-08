Завершилась "Древлянская толока"

В г.Коростень Житомирской области состоялся Всеукраинский фестиваль исторической реконструкции „Древлянская толока”.

Как передает корреспондент УНИАН, фестиваль длился три дня - с 6 по 8 августа.

В рамках фестиваля его участники - ведущие историки и научные работники из 10 областей Украины и Киева, местные жители, представители власти - приняли участие в научно-практическом семинаре „Экспериментальная археология: древние технологии и моделирования”.

Мероприятия проходили на территории древнего городища Коростеня - на Красной горе .

Там прошло торжественное открытие фестиваля, воссоздание гончарного производства и древнерусского бортничества, дискуссии и другие мероприятия.

Как известно, Коростень Житомирской области считается древней столицей древлян. Археологические находки свидетельствуют, что Коростень, как город-центр княжества времен Киевской Руси, существовало уже в начале VIII ст.