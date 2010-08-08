Экс-депутат Одесского горсовета Марков и его охранник госпитализированы

В драке в одном из ресторанов Одессы получил ножевое ранение в шею, вследствие чего госпитализирован и прооперирован в клинике экс-депутат Одесского горсовета Игорь МАРКОВ, возглавляющий партию «Родына».

Об этом сообщила в выпуске новостей одесская телекомпания «Круг», сославшись на свои источники.

«И.МАРКОВ прибыл в ресторан на день рождения местного бизнесмена под шафе, что не понравилось некоторым участникам, которые старались держаться подальше от скандально известного деятеля, - сообщает телеканал «Круг». - Виновник торжества, пригласивший И.МАРКОВА на свой юбилей, сделал ему несколько замечаний. Однако последний продолжал вести себя вызывающе, приставая к гостям. …завязалась драка, в которой И.МАРКОВ получил удар ножом в шею, в тяжелом состоянии был госпитализирован в клинику «Интосана» и прооперирован».

Пресс-служба партии «Родына» не комментирует данный инцедент. Однако, спрогнозировал телеканал «Круг», вскоре можно ожидать распространения рядом СМИ, контролируемых лидером партии «Родына», заявления о том, что на их лидера «совершено нападение по политическим мотивам. Хотя в действительности просто-напросто братва гуляла».

При этом «Круг» напомнил, о недавних сообщениях ряда СМИ о совершенном нападении на активиста партии «Родына» Андрея КУРЛОВА, числящемся телохранителем. И обнародовал интервью с дежурным врачем Одесской облклинбольницы Владимиром БОЙКО, который заявил: «А.КУРЛОВ был доставлен в больницу ночью с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости с повреждением крупных сосудов, - сообщил врач-хирург. - Операция прошла успешно. Пациент находится в реанимации, состояние его стабильное, но тяжелое - вследствие потери около трех литров крови к моменту доставки в хирургическое отделение больницы».

Вместе с тем, телеканал «Круг» привел подробности инцидента, связанного с нападением на активиста партии «Родына». А.КУРЛОВ со своим другом (кличка «Самурай», ранее судимым за разбойное нападение) отдыхали с супругами в составе шумной компании в ночном клубе «Лимон». После изрядной выпивки возникла потасовка, одну из женщин пришлось доставить в травматологию горбольницы №29, а затем в бытовой драке получил ножевое ранение в область живота и А.КУРЛОВ.

Впрочем, указывает ТК «Круг», это не первое участие А.КУРЛОВА в криминальном инциденте. 21 марта 2009 года он вместе с другими охранниками И.МАРКОВА совершил беспрецедентное нападение на сотрудников Одесского УСБУ и до сих пор находится под прокурорским следствием.