355-летие Сум будут праздновать пять дней

355-летие города Сумы будут праздновать в течение пяти дней – с 1 по 5 сентября. Каждый день будет посвящен определенной тематике.

Как сообщил УНИАН заместитель городского председателя Сум Сергей ПАНЧЕНКО, организаторы должны сделать все, чтобы празднование прошло «интересно, самобытно и ярко, соединяя славные исторические традиции города над Пслом и его настоящее».

В частности, 1 сентября, будут отмечать День знаний/День детей. Он будет посвящен сумской детворе, которую ожидают конкурсы, развлечения, уроки успеваемости. 2 сентября город чествует своих освободителей и ветеранов. День сумских улиц и скверов будут отмечать 3 сентября.

Главные мероприятия ожидают горожан и его гостей в субботу – 4 сентября.

«Каждое общество состоит из семей, поэтому с полным правом День города можно назвать Днем семьи», – сказал С.ПАНЧЕНКО.

Воскресенье, 5 сентября, организаторы празднований посвятят спорту. Вниманию болельщиков – турниры и соревнования на кубки городского председателя по теннису, конному спорту, мини-футболу и другим видам спорта.