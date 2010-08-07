В Севастополе поймали мошенников - изготовителей фальшивых долларов

В Севастополе работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили мошенников, которые изготовляли фальшивые доллары.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, трое местных жителей на протяжении апреля-мая этого года в квартире по месту жительства одного из них организовали изготовление фальшивых денег и их сбыт на территории города.

Во время обыска у фальшивомонетчиков изъята компьютерная техника и 22 фальшивых купюры номиналом 100 долларов США.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса Украины.