Преподаватели тернопольских вузов продавали студентов в трудовое рабство

Сотрудники отдела по борьбе с международными организованными преступными группами УБОП Управления МВД Украины в Тернопольской области разоблачили организованную преступную группировку в составе преподавателей одного из местных вузов, которые вывезли за пределы Украины 46 студентов с целью их последующей трудовой эксплуатации.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в состав преступной группы входило шесть человек. Участники преступной группы - преподаватели одного из местных высших учебных заведений - наладили международные контакты с иностранцем с целью вербовки студентов для заработков за границей.

Как выяснилось, весной этого года организатор вместе с другими участниками преступной группы и знакомым иностранцем «приглашали» молодых людей под предлогом платного прохождения обучения и практики (которая должна была проходить в виде учебных тренингов и лекций с ведущими специалистами) выехать за границу на период с 12 июня по 5 сентября этого года.

Организатор группы, угрожая, что не зачтет прохождения практики и не переведет следующий курс, добился согласия студентов. После этого злоумышленник заказал в консульстве бесплатные туристические визы, за которые приказал студентам заплатить ему по 140 евро.

Преследуя корыстные мотивы, путем обмана, участники преступной группы вывезли 46 студентов за границу. Там передали студентов и их заграничные паспорта иностранцу, который в дальнейшем заставил их работать разнорабочими на вредных для здоровья работах в гостиницах и заведениях общественного питания. Деньги за выполненную студентами работу легализировались через многочисленные туристические фирмы и переводились в наличность, а в дальнейшем распределялись между участниками преступной группы.

По факту торговли людьми возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека» Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время сотрудники УБОП УМВД Украины в Тернопольской области устанавливают всех участников отмеченной преступной группы и документируют другие факты их преступной деятельности.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.