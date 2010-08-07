С лесным пожаром под Новомосковском никак не могут справиться

В Днепропетровской области на территории Новомосковского военного лесничества продолжается ликвидация пожара.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, высокая температура воздуха, сильный порывистый ветер и резкие изменения его направления на протяжении 6 августа создавали условия для возникновения многих очагов горения, которые в отдельных случаях переходили в верховые пожары и охватили территорию леса площадью около 100 гектаров.

Благодаря комплексному применению вертолетов с устройствами водосливов и пожарного самолета МЧС, наземных сил, оперативному маневрированию привлеченной пожарной техникой и личным составом на протяжении суток удалось ликвидировать около 70 очагов возгораний, защитить от огня с. Черкасское и территорию воинской части Минобороны, в направлении которых распространялся пожар.

На сегодняшний день пожар локализован по всей площади горения, продолжаются мероприятия по его ликвидации. Жертв, пострадавших и угрозы населенным пунктам нет, ситуация контролируется.

Всего к ликвидации лесного пожара привлечены 855 чел., а также 88 ед. техники, в том числе от МЧС 262 чел., 53 ед. техники и 3 вертолета Ми-8 и 1 самолет АН-32П, от Госкомлесхоза - 18 чел. и 7 од. техники, от Минобороны - 575 чел. и 24 од. техники.

В районе чрезвычайной ситуации работает оперативная группа МЧС.

Общую координацию действий по ликвидации чрезвычайной ситуации осуществляет временно выполняющий обязанности министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Михаил БОЛОТСЬКИХ.

Как сообщал УНИАН, пожар в Новомосковском военном лесничестве возник 3 августа.

6 августа и.о. главы МЧС М.БОЛОТСЬКИХ сообщил, что в Новомосковском военном лесхозе, по предварительным данным, уничтожено 400 га.

Прокурор Днепропетровской области возбудил уголовное дело против директора военного лесхоза по факту служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия, по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

6 августа прокуратурой задержан директор ГП «Новомосковский военный лесхоз» Анатолий МИЦКАН.

По его данным, пожаром в Новомосковском военном лесхозе повреждено более 1300 га лесного массива. Из них 250 га уничтожено верховым пожаром, 1050 га – беглым низовым и стойко-низовым пожаром.