На шахте им.Румянцева разыскивают трех горняков, попавших под обвал

Сегодня ночью в городе Горловка Донецкой области на шахте „им. К.А. Румянцева” ГП „Артемуголь” на горизонте 1090 м произошел обвал породы, под который попали трое горняков.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, всего в шахте работало 122 горняка, из них 8 на аварийном участке, из которых 5 самостоятельно поднялись на поверхность.

По состоянию на утро судьба трех горняков остается неизвестной.

Работы на аварийном участке приостановлены, шахта работает в обычном режиме.

К поисково-спасательным работам привлечено 5 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома.