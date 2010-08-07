На шахте им.Румянцева разыскивают трех горняков, попавших под обвал
12:04, 07 августа 2010Общество
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5 выбрались самостоятельно
Сегодня ночью в городе Горловка Донецкой области на шахте „им. К.А. Румянцева” ГП „Артемуголь” на горизонте 1090 м произошел обвал породы, под который попали трое горняков.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, всего в шахте работало 122 горняка, из них 8 на аварийном участке, из которых 5 самостоятельно поднялись на поверхность.
По состоянию на утро судьба трех горняков остается неизвестной.
Работы на аварийном участке приостановлены, шахта работает в обычном режиме.
К поисково-спасательным работам привлечено 5 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома.
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