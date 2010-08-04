Что происходит Полтавском ГОКе?

Всеукраинский профсоюз "Народная солидарность" и Полтавская областная государственная администрация создадут комиссию для изучения ситуации, сложившуюся на ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» (Комсомольск, Полтавская обл.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в пресс-службе профсоюза «Народная солидарность».

По ее данным, сегодня с бастующими работниками комбината встретился заместитель председателя Полтавской ОГА Борис ГАЛУШКО.

«По результатам встречи профсоюз «Народная солидарность» и областная государственная администрация договорились о формировании совместной комиссии для тщательного изучения вопроса о нормах труда, которые применяются в цехах, охваченных акцией», – отмечается в сообщении.

Вместе с тем, работники комбината отклонили идею о приостановлении акции на время работы комиссии. По мнению профсоюза, это будет стимулировать комиссию к более активной и результативной работе.

Как сообщал УНИАН, работники карьера ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» с 1 августа начали акцию протеста против сокращения ряда социальных и пенсионных льгот для работающих по так называемому первому списку вредности.

Акцию поддержали буровики, бульдозеристы, водители большегрузной техники, экскаваторщики.

По данным профсоюза, рабочие недовольны недавней аттестацией рабочих мест, в результате которой работников карьера, работающих по так называемому первому списку вредности, лишили льгот (ранний пенсионный возраст, надбавки, дополнительные 10 дней к отпуску). В профсоюзе отмечают, что предыдущая аттестация, которая проводилась на новой технике, сохранила за работниками право на льготы, а спустя 5 лет, после износа машин и углубления карьера, льготы хотят упразднить.

Акция протеста представляет собой так называемую итальянскую забастовку, которая заключается в предельно строгом исполнении сотрудниками предприятия своих должностных обязанностей и правил существующих инструкций. В результате такого следования инструкциям, как правило, резко снижается производительности труда.

В свою очередь, руководство ГОКа считает безосновательными заявления рабочих об отмене льготного пенсионного обеспечения, сверхтяжелых условиях работы и ущемлении их прав.

Справка УНИАН. ОАО «Полтавский ГОК» – один из крупнейших в Украине производителей и экспортеров железорудных окатышей, применяемых в черной металлургии и производстве стали.

97,31% акций «Полтавского ГОКа» принадлежат фирме Ferrexpo AG (Швейцария). Ferrxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG. Компания зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в июне 2007 года под тикером FXPO.