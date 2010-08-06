В Прикарпатье запретили продажу петард и фейерверков

На Прикарпатье в связи с пожароопасной ситуацией в лесах запрещена продажа петард и использование фейерверков.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании коллегии Ивано-Франковской облгосадминистрации, участники которой обсудили задания во исполнение решения СНБО от 5 августа относительно предотвращения пожаров на территории области.

Председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК поручил руководителям районов и городов немедленно запретить торговлю петардами и фейерверками на ближайшие две недели.

Он также обязал руководителей туристических фирм проводить обязательный инструктаж с туристическими группами, которые посещают Карпаты.

«В настоящее время в Карпатах есть много туристических групп, поэтому нужно с ними обязательно проводить инструктажи по правилам пожарной безопасности и поведения в лесах, - добавил руководитель области. – Мы не можем запретить организованным туристическим группам посещать Карпаты. Мы лишь рекомендуем воздержаться от неорганизованных массовых посещений и разных гуляний в лесах», - сказал М.ВЫШИВАНЮК.

Также на заседании члены коллегии признали неудовлетворительной работу областного управления лесного и охотничьего хозяйства. Председателям райгосадминистраций поручено определиться «с целесообразностью пребывания на занимаемых должностях руководителей гослесхозов».

С целью оперативного реагирования на чрезвычайные события, связанные с пожарной опасностью, создан областной штаб по координации действий органов местной исполнительной власти, местного самоуправления по проведению мероприятий и минимизации возможных негативных последствий таких ситуаций в 2010 году, который возглавил председатель ОГА М.ВЫШИВАНЮК.

Кроме того, в регионе запрещена «охота до отдельного решения», выжигание стерни, бурьяна и тому подобное, въезд транспортных средств в лесные массивы и стоянки вдоль лесных насаждений.