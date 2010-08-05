Беларусь готова быстро построить дома для пострадавших в России

Беларусь направит в РФ два вертолета и 20 машин для помощи в тушении лесных пожаров. Как сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на пресс-службу посольства Беларуси в РФ, соответствующая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора премьер-министров двух стран Сергея Сидорского и Владимира Путина.

Белорусская сторона предложила поддержку по двум направлениям.

Во-первых, направить в Россию 20 машин, укомплектованных самыми современными средствами пожаротушения, а также два вертолета МЧС.

Во-вторых, Белоруссия обладает богатым опытом строительства жилья на селе, есть отработанные проекты типовых жилых домиков. В сложившейся ситуации белорусская сторона готова приостановить выполнение своих программ в этой области строительства и максимально оказать помощь России по возведению необходимого количества домов "под ключ" до наступления холодов. Так, уже в самое ближайшее время белорусские специалисты приступят к строительству 100 таких домов. В дальнейшем при необходимости их число может быть увеличено.

В МЧС Белоруссии уточнили, что отправка вертолетов и автотехники в Россию запланирована на 5 августа с.г.