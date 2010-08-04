Громницкая стала вице-президентом холдинга «Главред-медиа»

Главный редактор журнала «Профиль» Елена Громницкая назначена вице-президентом холдинга «Главред-медиа». Эту должность она будет совмещать с работой в журнале.

Елена Громницкая является главным редактором издания «Профиль», начиная с 2007 года. Работала пресс-секретарем экс-Президента Украины Леонида Кучмы. С апреля 2002 года по январь 2005 года была руководителем управления пресс-службы Президента Украины.

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