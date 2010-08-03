Укртрансгаз купит трубы у Метинвеста и Интерпайпа

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» по итогам проведенных тендеров 13 и 19 июля заключила два контракта на поставку труб стальных (трубы электросварные, бесшовные, насосно-компрессорные, обсадные, бурильные) на общую сумму 290,1 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в «Вестнике государственных закупок».

В сообщении отмечается, что, в частности, ООО «Метинвест Холдинг» поставит 8505,95 тонн труб на сумму 208 млн. 7,383 тыс. грн., а ООО «Интерпайп-Украина» поставит 3730,9 тонн труб на сумму 82 млн. 86,652 тыс. грн.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км. магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

«Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии. ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы «Метинвест».

«Интерпайп» – крупная международная компания, продукция которой поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных в Украине, России, Казахстане, Европе, США и на Ближнем Востоке.