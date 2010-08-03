Реконструкция «Олимпийского» подорожала до 3 миллиардов

Кабинет министров Украины своим распоряжением (№1586-р от 28 июля т.г.) увеличил общую сметную стоимость реконструкции существующих и строительства новых объектов НСК "Олимпийский" в Киеве на 42% – с 2 млрд. 114,727 млн. грн. до 3 млрд. 5,977 млн. грн.

Об этом говорится в распоряжении, размещенном на Правительственном портале.

Согласно документу, общая стоимость строительно-монтажных работ по новой смете составляет 1 млрд. 736,784 млн. грн., оборудования – 349,051 млн. грн., пусконаладочных работ – 4,37 млн. грн.

В документе отмечается, что сегодня в реконструкции задействованы три генподрядчика: АО "ХК "Киевгорстрой", ООО "АК Инжиниринг" и ООО "Завод Мастер-Профи Украина" (Днепропетровск).