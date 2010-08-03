Кабмин разрешил в тюрьмах то, что было можно в общежитиях

Кабинет министров Украины внес изменения в перечень строительных работ, на выполнение которых не требуется разрешение.

Об этом говорится в постановлении КМУ (№665 от 28 июля т.г.), размещенном на правительственном портале.

Документом дополнен список строительных работ, на выполнение которых не требуется разрешение.

В частности, помимо квартир в многоквартирных домах, комнатах в общежитиях, объектов общественного назначения, не требует разрешения перепланирование в учреждениях для предварительного заключения и выполнения наказаний с сохранением несущей конструкции, без превышения допустимых нагрузок на перекрытия, стены и фундамент при условии соблюдения существующих архитектурно-планировочных требований, государственных строительных норм, местных правил застройки.