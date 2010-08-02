Янукович написал Азарову о пользе вакцинации

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ принять меры по восстановлению доверия населения к вакцинации с целью защиты от инфекционных болезней.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

В частности, говорится в сообщении, к главе государства обратились представители международного донорского сообщества, которые выразили готовность оказать Украине помощь по восстановлению общественного доверия к вакцинации и повышению уровня ее доступности для населения.

В связи с этим В.ЯНУКОВИЧ направил Н.АЗАРОВУ письмо, в котором говорится о необходимости улучшения ситуации с проведением среди населения Украины иммунопрофилактики и обеспечения мероприятий здравоохранения медицинскими иммунобиологическими препаратами.

Президент Украины обратил внимание премьер-министра на негативные последствия проведенной в 2008 году кампании дополнительной иммунизации против кори и краснухи, которая была организована ненадлежащим образом и имела широкий общественный резонанс.

Учитывая, что вакцинация признана одним из наиболее действенных методов борьбы с управляемой группой инфекционных заболеваний, глава государства просит правительство принять безотлагательные меры по активизации соответствующей информационно-разъяснительной работы среди населения.

В.ЯНУКОВИЧ также акцентировал внимание на необходимости осуществления тщательного контроля над качеством иммунобиологических препаратов, усиления ответственности управленческого звена в системе здравоохранения на центральном и региональном уровнях в аспекте деятельности относительно защиты населения от инфекционных болезней.

Кроме того, Президент считает целесообразным усилить контроль над эффективностью реализации Общегосударственной программы иммунопрофилактики и защиты населения от инфекционных болезней на 2009-2015 годы, принять возможные меры по ее финансирования в полном объеме.