В Горловке похититель лома стрелял в охранника химзавода

В Донецкой области при задержании похитителя металлолома на закрытой территории Горловского химического завода из пневматического пистолета был ранен один из сотрудников охраны предприятия.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области со ссылкой на начальника Калининского райотдела милиции Горловки Игоря ГНУТОВА.

По его словам, ранним утром на территорию завода незаконно проникли двое жителей Енакиево с целью хищения металлической продукции. Злоумышленники собирали в основном остатки кабелей, а когда собрались покинуть завод, были замечены охранниками предприятия.

«Чтобы предотвратить хищение, сотрудники охраны принялись догонять убегающих, но один из них оказал сопротивление при задержании и выстрелил в 37-летнего охранника из пневматического пистолета», - рассказал И.ГНУТОВ.

Несмотря на это, охранной структуре данного предприятия совместно с участковыми инспекторами милиции Калининского райотдела удалось задержать стрелявшего. Второй участник кражи скрылся с места происшествия.

И.ГНУТОВ отметил, что охранник находится на лечении с травмой щеки, а в отношении задержанного похитителя возбуждено уголовное дело по ст. 187 ч. 2 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.