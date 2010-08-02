Высший хозсуд решит судьбу земли медуниверситета им. Богомольца

Сегодня, 2 августа, Высший хозяйственный суд Украины рассмотрит кассационную жалобу спортивного оздоровительного лагеря «Медик», принадлежащего Национальному медицинскому университету им. А.Богомольца.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил адвокат Национального медицинского университета им. А.Богомольца Игорь ХАСИН.

По его словам, от решения суда зависит, останется ли база отдыха в распоряжении медиков, или на ее месте появятся особняки «новых украинцев».

Как напомнил адвокат, около года назад Козинский поселковый совет направил иск в суд с требованием забрать 5,3 гектара земли у оздоровительного лагеря, который якобы находится на территории поселкового совета и на который якобы медики не имеют права.

Адвокат Национального медуниверситета им. А.Богомольца утверждает, что земля была выделена под оздоровительный лагерь еще в середине прошлого столетия, а государственный акт соответствующего украинскому законодательству образца медуниверситет получил еще в 2003 году. Тогда же законность права пользования землей была подтверждена Верховной Радой Украины, Обуховским райсоветом, санитарной и экологической службами. Самим же поселковым советом Козина был согласован проект и границы земельного участка.

И.ХАСИН напомнил, что в 2004 году в результате конфликта главы поссовета и части местных депутатов была уничтожена значительная часть документации поселкового совета.

По словам И.ХАСИНА, факт наличия госакта на землю и право медиков на пользование именно 10 гектарами земли подтверждают и в Государственном комитете по земельным ресурсам. Так, в Госкомземе утверждают, что на основе проверки документации по землеустройству и отведению земли за мединститутом числится именно 10 га земли, сам же участок находится за пределами населенного пункта.

Как заявил директор спортивно-оздоровительного лагеря «Медик» Александр СПИРИЧЕВ, «вопреки наличию госакта на землю и заключения Госкомзема, суды различных инстанций, в т.ч. Хозяйственный и Апелляционный хозяйственный суды Киевской области «почему-то» многократно удовлетворяли иски козинских чиновников».

После детального расследования к делу подключилась Генеральная прокуратура Украины, вставшая на защиту прав медиков. Медики надеются, что в этот раз суд рассмотрит дело объективно, с учетом документов и заключения Госкомзема, отметил А.СПИРИЧЕВ.

По мнению представителей медуниверситета, земля, находящаяся в пользовании оздоровительного лагеря, понадобилась поссовету далеко не для устройства общественного пляжа. «Нетрудно предположить, - считает А.СПИРИЧЕВ, - что на эту землю, общая стоимость которой составляет десятки миллионов долларов, уже есть претенденты – из тех, кто так хочет построить здесь очередной дворец. А вот преподавателям и студентам медуниверситета отдыхать и оздоравливаться будет негде».