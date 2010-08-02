США получили доступ к банковским данным европейцев

С 1 августа вступил в силу договор о международной банковской системе обмена информацией и совершения платежей SWIFT, который предоставляет США доступ к банковским данным европейцев, сообщает Deutsche Welle.

Как сообщает агентство AFP, договор SWIFT, названный так по имени бельгийской финансовой компании, которая осуществляет денежные переводы в Европе, позволит американским экспертам по борьбе с терроризмом анализировать денежные переводы на основе данных об имени, адресе, получателе перевода, а также переведенной сумме. Договор будет действовать в течение пяти лет.

Агентство dpa обращает внимание на то, что данные будут предоставляться лишь в случае, если европеец отправляет деньги за пределы Евросоюза. Кроме того, для получения информации о банковском переводе в рамках SWIFT американцы должны будут обосновать ее необходимость. Европейский парламент одобрил договор со второй попытки в начале июля. В феврале депутаты отклонили документ, сославшись на то, что он не обеспечивает должной защиты частной сферы граждан.